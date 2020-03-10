В Москве запрещены концерты с численностью зрителей более 5 тысяч

Такой запрет вводится до 10 апреля 2020 года. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин. Это необходимо для того, чтобы минимизировать возможности распространения коронавирусной инфекции.

За основу Москва взяла опыт Франции, где первоначально ограничения ввели только для мероприятий, которые проводились в закрытых помещениях. Потом запрет затронул мероприятия на открытых площадках.

Также в связи с тем, что с учетом популярности городских фестивалей и праздников среди москвичей и гостей столицы прогнозировать количество их участников невозможно, было принято решение об отмене городских фестивалей, проведение которых было запланировано до 10 апреля. В их числе сегодня фестивали — «Крымская весна», «Большая перемена» и «Эко-Фест».

Организаторы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий должны будут ограничить количество посетителей пятью тысячами участников.