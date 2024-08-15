Готовятся премьеры оперы Сергея Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» и оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки»

По инициативе фонда «Новый оперный мир» молодые талантливые музыканты со всей страны — певцы и артисты симфонического оркестра, концертмейстеры и дирижеры — соберутся в Москве. На протяжении трех недель участники будут работать с высокопрофессиональной командой признанных деятелей российского оперного искусства, чтобы создать две полноценные оперные постановки, которые затем будут показаны публике на Большой сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном».

Участников ждет очень насыщенная образовательная и репетиционная программа: работа с режиссерами, дирижерами, сценографами, костюмерами, гримерами, художниками по свету и звуку. Кроме того, вокалисты смогут пройти мастер-класс художественного руководителя Молодежной оперной программы Большого театра России Дмитрия Вдовина, а все участники Лаборатории получат диплом о прохождении практики и рекомендации от признанных профессионалов музыкального театра.

В постановочной команде 2024 года — художественный руководитель лаборатории Андрей Цветков-Толбин и дирижер Тюменского Филармонического оркестра Иван Шинкарёв («Повесть о настоящем человеке»), режиссер Красноярского театра оперы и балета Даниил Дмитриев и дирижер Большого театра России Алексей Верещагин («Москва, Черёмушки»), пианист Михаил Егиазарьян и хормейстер Дмитрий Королёв.

Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив лаборатория впервые предоставляет максимально комфортные условия участия: для вокалистов участие становится бесплатным, артистам оркестра выплачивается стипендия, иногородним участникам предоставляется общежитие.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Итогом работы лаборатории станут премьерные показы двух постановок: спектакли состоятся 27 августа – 1 сентября на Большой сцене Театрального центра «На Страстном».

Оперно-симфоническая лаборатория фонда «Новый оперный мир» — это уникальная возможность для молодых певцов дать яркий старт своей сценической карьере. Ведь по итогам лаборатории молодых артистов ждут не только аплодисменты публики, но также освещение события в прессе и рецензии, видео спектакля, новые контакты и яркая строка в резюме и, конечно, незабываемый опыт работы в команде профессионалов — все, что поможет в дальнейшем продвижении.

Фонд «Новый оперный мир» с 2016 года проводит оперно-симфонические лаборатории, в которых ежегодно принимают участие более сотни молодых музыкантов, а также организует крупные культурные события. В 2019 году проект удостоен Национальной оперной премии «Онегин».