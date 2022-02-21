«Музыка в кадре»: выставка Евгения Евтюхова в музее музыки

Выставка «Музыка в кадре» объединит свыше 60 фотографий, запечатлевших таких звезд, как Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Юрий Темирканов, Галина Вишневская, Мстислав Ростропович, Владимир Федосеев, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Пласидо Доминго и многих других.



Дирижёр Юрий Темирканов и пианист Денис Мацуев во время Международного музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Россия. Иркутск. 2015

Снимая на репетициях и концертах во время напряженной работы и творческого поиска, Евгению Евтюхову нередко приходится становиться невидимым свидетелем разворачивающихся на сцене событий. Благодаря этому мастер добивается правдивого изображения: музыканты выглядят на его кадрах всегда эмоционально и естественно, полностью открывая и доверяя свои переживания фотографу.

«Выставка легенды современной фотографии Евгения Евтюхов стала своего рода зеркалом международной музыкальной сцены. Здесь мы увидим фестиваль Дениса Мацуева “Звёзды на Байкале” в Иркутске, фестиваль Владимира Спивакова в Кольмаре, фестивали Юрия Башмета в Минске, фестиваль в Палермо «Palermo Classica», Международный конкурс имени П.И. Чайковского и многие другие значимые международные события в сфере музыкальной культуры», – поделился генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов.

Выставка будет дополнена предметами из фондов Российского национального музея музыки: пластинками, программами, рисунками, письмами и прочими ценными документами.

Евгений Евтюхов – фотограф, ставший классиком в отображении истории развития современной классической музыки, фотографирующий музыкантов и мастерски передающий эмоции людей во время исполнения музыкальных произведений. Собственный стиль и цветовая гамма гармонично сочетаются с использованием индивидуально наработанных приемов и техник настолько ярко, что зритель чувствует магию присутствия, разделяет чувства людей, отображенных на фотографиях. Фотографируя на репетициях и концертах во время напряженной, вдохновенной работы и творческого поиска приходится становиться невидимкой, в связи с чем музыканты на кадрах выглядят всегда эмоционально и естественно, полностью открывая и доверяя свои переживания фотографу.

Выставка «Музыка в кадре» будет представлена в Российском национальном музее музыки до 15 мая.