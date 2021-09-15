«Афиша» купила себе билетного оператора

Предполагается, что в структуру "Афиши" перейдут ключевые сотрудники компании "Айти Структура", управляющей системой и взаимодействующей с ее клиентами. Основатель и владелец Listim.Tickets Сергей Знатнов будет курировать продуктовое развитие билетной системы в команде "Афиши".

Покупка Listim.Tickets предоставит "Афише" возможность создать полноценного билетного оператора, считает генеральный директор "Афиши" Илья Альтшулер.

"Мы хотим вывести "Афишу" в лидеры рынка продажи билетов на культурно-массовые мероприятия. Новый софт позволит существенно расширить круг возможностей "Афиши" на этом рынке", - отметил Альтшулер, слова которого приводятся в сообщении компании.

Listim.Tickets - сервис электронного учета и продажи билетов на мероприятия, включающий модуль управления клиентской базой (CRM) и инструменты для работы с заказами. С компанией сейчас сотрудничают свыше 300 партнеров (театры, музеи и другие организаторы мероприятий в России).

Компания "Афиша", объединившая в 2020 году одноименный портал и билетный сервис "Рамблер/касса", наряду с другими активами Сбера в сфере рекламы и развлечений является частью группы компаний под управлением "СберИнтертеймент". В группу "СберИнтертеймент", помимо "Афиши", сейчас входит Rambler&Co, Okko, "Союзмультфильм", "СберИгры", "СберЗвук", "СберМаркетинг", кинотеатр "Художественный", сейлз-хаус "Индекс 20".