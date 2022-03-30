Деятелям культуры, попавшим под санкции, выделят 1 млрд

«У нас в ближайшее время начинается прием заявок на вторую волну грантов (Президентского фонда культурных инициатив). Поскольку сейчас резко увеличилось количество актуальных текущих заявок, нужно поддержать творческие коллективы, на которые есть попытка оказывать давление, лишить их источников финансирования (...), принято решение выделить 1 млрд рублей», - сказал он.

По его словам, "это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями, поддержку коллективов и деятелей культуры, которые стали объектами санкционного давления".

По словам Кириенко, деятели культуры стали объектами санкционного давления со стороны других стран "за свой патриотизм и преданность стране". Он отметил, что заявки на распределение 1 млрд рублей будут оперативно рассмотрены, уже в апреле-мае по ним будут приниматься решения о финансировании.

По итогам первого в 2022 году конкурса 3,785 млрд рублей грантов были распределены между 1382 проектами в области искусства, культуры и креативных индустрий.

Деятели культуры РФ хотят выступить в действующих частях, участвующих в спецоперации на Украине, но Минобороны РФ не разрешает, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.





«У нас сегодня и Минобороны, и Минкультуры РФ сдерживают огромное количество заявок от выдающихся российских деятелей культуры, которые рвутся выступать в действующие части, которые находятся сегодня в режиме выполнения специальной военной операции. Их останавливает Министерство обороны РФ, говоря о том, что это небезопасно», - сказал Кириенко.

Он назвал вакханалией попытки "отменить российскую культуру". "Этого все равно не произойдет, культуру в мире вообще нельзя отменить, в России тем более. Попытка давления на российских деятелей культуры, попытка шантажа их тем, что они должны выступить против своей страны, иначе они потеряют контракты, гастроли, деньги, попытка давить на тех из них, кто отказывается, - это, к сожалению, реальность, с которой мы сегодня сталкиваемся", - подчеркнул Кириенко.

«У нас огромное количество российских деятелей культуры, которые готовы отказаться от любых контрактов, сумм, но не готовы отказаться от преданности своей стране, от российских традиций, культурного кода, который есть у России. Для них страна и народ гораздо важнее любых контрактов», - добавил он.

По словам Кириенко, всегда найдутся люди, в том числе среди деятелей культуры, "для которых личный комфорт и деньги важнее". При этом их меньшинство, отметил Кириенко.