Дом союзов вернулся в госсобственность

Истец 7 апреля 2023 года обратился с иском в суд к ООО «Колонный зал Дома Союзов» и Союзу организаций профсоюзов «Московская федерация профсоюзов», сообщает РАПСИ. Спорный объект недвижимости, как говорится в иске, был передан в безвозмездное пользование ЗАО «Дом союзов», затем в аренду ООО «Инвест-Омега» в 2001-2002 годах, а в 2017 году он перешел под доверительное управление ООО «Колонный зал Дома Союзов».



Дом союзов

Это историческое здание было в 1784 году выкуплено Благородным собранием, перестроено, а после революции 1917 года оно было переименовано в Дом Союзов. Кроме того, его Большой зал стал называться Колонным, Екатерининский — Овальным, а Крестовый — Октябрьским.

Колонный зал Дома Союзов в советские годы был одной из самых престижных концертных площадок страны. Здесь выступали советские и иностранные звезды эстрады, народной, хоровой и классической музыки. Многие концерты в режиме прямого эфира транслировались по радио и ТВ на всю страну.

Также зал использовался для похоронных церемоний видных политических деятелей - генсеков компартии, включая Сталина. Одним из последних траурных церемоний стало прощание с политиком Владимиром Жириновским.