Дональд Трамп начал продавать акустические и электрогитары

«Скоро в продаже. Ограниченная серия гитар "45". Всего 1,3 тысячи акустических и электрогитар, некоторые подписаны мной лично», - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Согласно информации на сайте Trump Guitars, музыкальные инструменты уже доступны для продажи. Отмечается, что из произведенных 1,3 тысячи экземпляров в продажу будет выпущено лишь 1 275 гитар. При этом всего 275 музыкальных инструментов будут подписаны лично Трампом, из которых 125 уже доступны покупателям.
Гитары украшены культовой фразой "Make America Great Again", выгравированной перламутровой краской на грифе, и цифрой 45 на головке грифа, обозначающей прошлый срок пребывания президента Дональда Трампа на посту президента.
Стоимость гитар начинается от тысячи долларов, при этом эксклюзивная гитара с личной подписью Трампа обойдется покупателям в 10-10,5 тысячи долларов. На сайте указано, что доставка гитары, имеющейся в продаже, займет 2-3 недели, а в случае предзаказа срок доставки увеличится до 5-6 месяцев.
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