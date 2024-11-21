Дональд Трамп начал продавать акустические и электрогитары

«Скоро в продаже. Ограниченная серия гитар "45". Всего 1,3 тысячи акустических и электрогитар, некоторые подписаны мной лично», - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.



Дональд Трамп со своей гитарой

Согласно информации на сайте Trump Guitars, музыкальные инструменты уже доступны для продажи. Отмечается, что из произведенных 1,3 тысячи экземпляров в продажу будет выпущено лишь 1 275 гитар. При этом всего 275 музыкальных инструментов будут подписаны лично Трампом, из которых 125 уже доступны покупателям.

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Гитары украшены культовой фразой "Make America Great Again", выгравированной перламутровой краской на грифе, и цифрой 45 на головке грифа, обозначающей прошлый срок пребывания президента Дональда Трампа на посту президента.



Электрогитара Дональда Трампа

Стоимость гитар начинается от тысячи долларов, при этом эксклюзивная гитара с личной подписью Трампа обойдется покупателям в 10-10,5 тысячи долларов. На сайте указано, что доставка гитары, имеющейся в продаже, займет 2-3 недели, а в случае предзаказа срок доставки увеличится до 5-6 месяцев.