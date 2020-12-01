Главclub вернул себе прежнее название

Ребрендинг в клубе начался в ноябре, а причиной изменений послужило окончание контракта с титульным спонсором Tuborg. Двум большим брендам за три года удалось значительно разнообразить музыкальную афишу Москвы: в Главclub Green Concert прошло более 600 концертов российских и зарубежных артистов, среди которых такие коллективы, как Morcheeba, Postmodern Jukebox, White Lies, Yelawolf, The Exploited, Skatalites, God is an Astronaut, 65daysofstatic, «Сплин», «Мумий Тролль», «ЧИЖ», «Браво», The Hatters, Найк Борзов и многие другие.

- Музыка является одной из важных основ бренда Tuborg. Благодаря сотрудничеству с ключевой концертной площадкой Москвы ГЛАВCLUB, бренду удалось усилить и закрепить свои позиции на музыкальной территории. Учитывая большой опыт бренда и историю поддержки крупнейших российских и международных фестивалей, совместно с Главclub удалось достигнуть максимальной синергии на этой территории. Хотим поблагодарить площадку за развитие и вклад, а также партнерскую поддержку и пожелать успехов и дальнейшего развития, – прокомментировала бренд-менеджер Tuborg Елена Климова.



ТЕКСТ

Название сайта клуба осталось прежним, однако дизайн сайта и социальных сетей, а также интерьер изменились: теперь в клубе будут преобладать черные и желтые оттенки. Несмотря на ограничения в музыкальной индустрии, связанные с пандемией, Главclub одним из первых возобновил деятельность серией концертов в Зеленом театре ВДНХ. Сегодня афиша клуба продолжает наполняться новыми именами и концертами больших артистов: уже заявлены выступления Николая Носкова, Вячеслава Бутусова, групп «Браво» и Brainstorm. Все билеты, приобретенные на концерты Главclub Green ConcerT действительны на мероприятия Главclub.

- Мы благодарны бренду Tuborg за партнерство и вдохновленные возвращаемся к своему историческому имени Главclub. Главclub верен сам себе, и свято место пусто не бывает. Мы открыты для тех, кто готов разделить с нами наш успех, - дополнил заместитель генерального директора Главclub Михаил Евграфов.

Главclub – концертная площадка на три тысячи зрителей, шестью VIP-зонами и восемью барами. Здесь проводится более 200 событий ежегодно: концерты, фестивали, кинопремьеры, спортивные и корпоративные события. В связи с ограничениями Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий клуб работает в штатном режиме, но с заполняемостью не более 25% зрителей.