Как записывать вокал у себя в квартире и не разозлить соседей

Дополнительно советуем заглянуть сюда: там вы найдете чек-лист, который поможет ни о чем не забыть при работе.

Этап 1. Собираем оборудование

Техника — это первый и очень важный шаг на пути к качественному звучанию. У вас должно быть три инструмента: микрофон, поп-экран и наушники.

Микрофон

Встроенный в ноутбук инструмент не даст чистоты звучания, которая необходима для профессиональной записи. Поэтому нам понадобится студийный. Микрофоны бывают трех типов, каждый из которых ориентирован на решение определенных задач:

Конденсаторный . Лучший микрофон для записи вокала в домашних условиях. Характеризуется высокой чувствительностью, поэтому способен уловить даже самый тихий звук.

. Лучший микрофон для записи вокала в домашних условиях. Характеризуется высокой чувствительностью, поэтому способен уловить даже самый тихий звук. Динамический . Идеально подходит для записи резкого вокала, например, для начитки рэпа или создания рок-композиций. Чаще всего используется во время открытых выступлений.

. Идеально подходит для записи резкого вокала, например, для начитки рэпа или создания рок-композиций. Чаще всего используется во время открытых выступлений. Ленточный. Микрофоны старого времени. Дают естественный, приятный для слуха звук. Часто применяются для записи электрогитар, что связано со смягчением высоких тонов.

Конденсаторный микрофон

Поп-экран

Его еще называют поп-фильтром. Необходим для ограждения записи от воздушных ударов, появляющихся в результате произношения взрывных согласных.

Наушники

Помогают услышать исполнителю точное воспроизведение своего голоса. Идеальным вариантом является использование закрытого типа наушников, которые дополнительно обеспечивают еще и шумоизоляцию.

Этап 2. Подготавливаем помещение

Как сделать качественную запись голоса дома? Выбор помещения играет в этом не последнюю роль. Предпочтительно остановиться на маленькой комнате с большим количеством мягкой мебели. Такие предметы отлично поглощают звук, снижая эффект реверберации (отражение звука от препятствий), в итоге голос будет звучать естественно. А вот комнат с деревянной мебелью и большим количеством пустого пространства лучше избегать.

Мягкую мебель и ковры используют в качестве шумопоглотителей

Этап 3. Начинаем запись

Перед записью вокалисту рекомендуем разогреть связки. Это можно сделать при помощи дыхательных упражнений или исполнением той самой песни, которую предполагается записать. Непосредственно трекинг — один из самых сложных этапов работы над песней. Качество записи — это 80% успеха всей композиции. Сделайте как минимум 3 полных дубля. Всегда лучше иметь чистую исходную запись, чем пытаться избавиться от дефектов при редактировании.

Обязательно разогрейте связки перед исполнением вокальной партии

Этап 4. Постобработка

Цель редактирования — организовать записанный материал, подтянуть и исправить все недочеты. С помощью управления каналами, эквализации, компрессии и работы с эффектами вы маскируете слабые стороны инструментов и подчеркиваете сильные.

Как правило, для качественной работы хватит двух инструментов: эквалайзера и реверберации. Первый используется для подавления шумов и коррекции частот (усиления и повышения). Второй — помогает добиться более естественного объемного звука. Дело в том, что изо всех сил подавляя эффект реверберации, вы можете прийти к тому, что слишком чистая запись будет звучать неестественно и сухо. В этом случае реверберация выступает «клеем», который помещает все треки в единое пространство.

Постобработка — важный этап при создании идеальной композиции

Как правильно записывать вокал дома

Придерживаясь некоторых правил, вы сможете избавиться от постороннего шума и добиться нужного звучания во время аудиосессии.

Располагайте микрофон правильно

От расстояния между вокалистом и микрофоном во многом зависит характеристика звука. Оно не должно быть большим, оптимальный выбор 15–20 см. Точное же значение подбирается опытным путем.

На уровне рта. Голос будет звучать максимально натурально.

Голос будет звучать максимально натурально. Расположение выше головы. Оправданно использовать, если для исполнителя характерно петь субтоном (с придыханием). Такой вариант блокирует взрывные согласные и свистящие звуки.

Оправданно использовать, если для исполнителя характерно петь субтоном (с придыханием). Такой вариант блокирует взрывные согласные и свистящие звуки. Нижнее расположение. Дает густое грудное звучание.

Также имеет значение позиция микрофона в самой комнате. Здесь нужно учитывать следующие правила: старайтесь располагать микрофон как можно дальше от стен и избегайте центра комнаты. Это уменьшит количество резонанса помещения, возвращающегося в работающий микрофон. Определиться с позицией поможет нижеприведенная схема:

Микрофон следует установить в рамках синего выделения

Избавьтесь от помех

Думая, как записать вокал в домашних условиях, обязательно учтите, что столкнетесь с проблемой посторонних шумов.

Если сильно приблизиться к микрофону, усилятся низкие частоты и обострится чувствительность техники к взрывным согласным. Поэтому рекомендуется обязательно использовать поп-фильтр.

Дыхание также может записаться на пленку, поэтому если вы не владеете так называемым певческим дыханием, лучше при вдохе немного отступать от микрофона.

Используйте поп-фильтр для устранения ненужных звуков

Еще один источник помех — вибрация напольного покрытия и отзвуки шагов. Если домочадцев можно попросить на время соблюдать тишину, то с соседями договориться сложнее. В качестве изоляционного материала могут послужить толстые ковры. Они будут поглощать ненужные звуки. Ввиду отсутствия ковра, можно попробовать положить поролон под микрофонную стойку.

Выбор программы для записи и обработки вокала

Программы для звукозаписи позволяют не только вести захват аудио, но и располагают необходимыми инструментами для обработки и доведения результата до идеала. Среди профессионального софта можно отметить Adobe Audition и FL Studio. Обе программы обладают обширным набором инструментов. эффектов и плагинов для качественной обработки звука.

Однако при записи через студийные программы, вам, скорее всего, понадобится внешняя аудиокарта. Она влияет на качество звучания, поэтому если вы хотите сделать все профессионально, придется понести дополнительные расходы.

Звуковая карта

При работе с программами попроще, можно обойтись встроенной звуковой картой. Зачастую мощности аудиоплат современных ПК вполне достаточно для правильного воспроизведения музыки.

Если вы новичок и не знаете, в какой программе лучше записывать вокал на компьютере, выбирайте любительские приложения. Они легки в освоении, плюс вы не рискуете запутаться в обилии функций, половина которых на данном этапе вам даже не требуется.

Из простых программ для домашней звукозаписи, можно отметить АудиоМАСТЕР. Софт позволяет записывать звук с микрофона, выполнять сведение нескольких треков, менять тональность, регулировать громкость, добавлять атмосферные эффекты и до неузнаваемости изменять голос. Если вы заинтересовались данной программой для записи вокала, то перейдите на этот сайт для ее безопасного скачивания.

АудиоМАСТЕР

Заключение

В статье мы постарались осветить все важные этапы подготовки для записи вокала в домашних условиях. Профессионалы отмечают, что рождение хорошего трека максимально зависит от качества звукозаписи, а не обработки. Поэтому лучше полагаться на хорошее оборудование и подготовку, чем надеяться волшебным образом исправить все в процессе постпродакшна.