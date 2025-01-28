Китайская компания купила музыкального производителя Marshall

Шведская телекоммуникационная группа Telia (TELIA.ST) отдельно заявила о согласии продать свою долю в размере 9,6% в Marshall Group компании HongShan за 1,15 млрд шведских крон (105 млн долларов США).

Сделка, при условии одобрения регулирующих органов, станет крупнейшей инвестицией китайского венчурного гиганта в Европе, говорится в заявлении HongShan.

После сделки семья основателей Маршалл сохранит более 20% компании, чьи гитарные усилители были популярны среди известных музыкантов, включая Эрика Клэптона. Другие акционеры Altor, Time for Growth и Zenith VC также согласились продать свои доли, говорится в заявлении.



Marshall

Приобретение доли подчеркивает неизменный интерес HongShan к сделкам в Европе, пополняя портфель, в который входят французский дизайнерский бренд AMI Paris и британский онлайн-банк Monzo.

Фирма, ранее известная как Sequoia China, открыла свой офис в Лондоне в прошлом году, чтобы воспользоваться возможностями сделок на поздней стадии и выкупа в Европе. Офис, второй зарубежный офис HongShan после Сингапура, фокусируется на потребительском, энергетическом и здравоохранительном секторах в регионе.

Компания HongShan, которую широко считают лидером китайских технологических инвестиций, была основана в 2005 году бывшим банкиром и предпринимателем Нилом Шеном, ныне одним из самых известных венчурных капиталистов Китая.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



Будучи одним из первых инвесторов в ведущие китайские технологические компании, такие как Alibaba, HongShan имеет более 1500 портфельных инвестиций, включая владельца TikTok ByteDance, и управляет активами на сумму более 55 миллиардов долларов.

В прошлом году компания стала независимой после отделения от американского венчурного гиганта Sequoia, чтобы лучше справляться с экономическими и геополитическими вызовами.

Компания HongShan заявила, что планирует сотрудничать с семьей основателей и командой менеджеров для дальнейшего укрепления бренда Marshall и содействия его росту.

«Мы стремимся помочь сделать исключительную продукцию Marshall доступной еще большему числу клиентов по всему миру», — сказал Таро Ниггеманн, управляющий директор HongShan в Европе.

Компания Marshall, известная своими модными наушниками и сценическим музыкальным оборудованием, присутствует на более чем 90 рынках, причем Китай является одним из ключевых рынков наряду со странами Северной Европы.

Компания увеличила выручку более чем вдвое с 2020 по 2024 год, достигнув около 400 миллионов евро.