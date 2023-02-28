Лучшие бесплатные программы для создания музыки на ПК

Мы подробно разбирали программы для музыки в нашей отдельной статье. Сейчас предлагаем остановиться на ПО, которое отлично подойдет для домашней студии.

FL Studio

Платформа: Windows, macOS, iOS, Android

Лицензия: условно-бесплатная



FL Studio

Популярная программа для написания музыки. Изначально называлась FruityLoops, но довольно быстро была переименована во FL Studio. Несмотря на это, в русскоязычном пространстве первоначальное название все еще используется.

FL Studio представляет собой многодорожечный секвенсор. На каждую дорожку можно назначать электронные инструменты и сэмплы (например запись вокала). Есть удобный микшер. Встроено более 110 различных инструментов и эффектов. Последние можно накладывать на выбранные дорожки и на мастер-канал. Поддерживаются VST-плагины.

Плюсы:

Простой и понятный интерфейс.

Есть несколько версий с разным функционалом: для начала можно купить самую простую, а по мере обучения переходить на более продвинутые.

Можно получить неплохой звук, даже если не заморачиваться с эффектами.

Минусы:

Сложно добиться профессионального звучания.

Больше подходит для электронной музыки, чем для инструментальной.

Плохая совместимость с профессиональным оборудованием: синтезаторами, рабочими станциями, процессорами эффектов и прочим.

Для чего подойдет: как универсальное решение с низким порогом вхождения, преимущественно для электронных композиций.

АудиоМАСТЕР

Платформа: Windows

Лицензия: условно-бесплатная



АудиоМАСТЕР

АудиоМАСТЕР — звуковой редактор от российского разработчика. Подходит для записи с микрофона и линейного входа, а также для обработки аудиофайлов. В приложении есть функции для спектрального анализа, настройки громкости, конвертации файлов. Можно работать с эквалайзером, частотным фильтром, реверберацией, эхо. Есть генератор шума и звука с заданной формой и длительностью волны.

Плюсы:

Понятный и полностью русифицированный интерфейс.

Быстро и стабильно работает даже на слабых компьютерах.

Сбалансированный функционал, достаточный для широкого круга задач.

Минусы:

Пробная версия всего на 5 дней.

Для чего подойдет: для любительской звукозаписи в домашних условиях.

Adobe Audition

Платформа: Windows, macOS

Лицензия: условно-бесплатная



Adobe Audition

Профессиональная программа для записи музыки и вокала. По праву считается индустриальным стандартом в сегменте звуковых редакторов. Используется в крупных и домашних студиях, опытными специалистами и любителями.

В Audition можно записывать звук из внешнего источника — микрофона или аудиоинтерфейса, и обрабатывать уже существующие файлы. Редактор позволяет настраивать уровень громкости, убирать посторонние шумы и другие артефакты, накладывать постобработку и эффекты.

Плюсы:

Понятный интерфейс, похожий на некоторые другие продукты Adobe.

Встроены десятки качественных фильтров и эффектов: параметрический и графический эквалайзер, ревербератор, компрессор и другие.

Позволяет записывать и сводить инструменты и вокал, создавать подкасты, готовить аудиодорожки для озвучки видео, обрабатывать и восстанавливать старые записи и прочее.

Минусы:

Для успешной работы требуется обучение.

Adobe прекратила продажу и обслуживание своих продуктов на территории России. Чтобы скачать Audition, может понадобиться VPN, а чтобы оплатить лицензию — счет или карта иностранного банка.

Относительно высокая стоимость — от $19,99 в месяц.

Для чего подойдет: для записи и последующей обработки инструментов и вокала.

Ableton Live

Платформа: Windows, macOS

Лицензия: условно-бесплатная



Ableton Live

Программа для записи треков, которая произвела настоящую революцию в индустрии. Она обеспечивает минимально возможную задержку ввода, поддерживает профессиональное оборудование и стабильно работает даже с большими проектами из десятков дорожек и сложной постобработкой.

В основе приложения лежит секвенсор и микшер. На каждый канал можно назначать по одному инструменту, на который, в свою очередь, при необходимости накладывать эффекты. Поддерживается профессиональное оборудование, включая специальные контроллеры от самой Ableton.

Плюсы:

Высокое качество звучания.

Десятки встроенных эффектов и инструментов, также поддерживаются плагины.

Подходит для студийной работы и живых выступлений.

Минусы:

Интерфейс и логика работы существенно отличаются от другого софта, из-за чего к Ableton Live нужно долго привыкать.

Ориентирован прежде всего на электронную музыку.

По умолчанию интерфейс слишком мелкий. Размер можно настроить, но некоторых элементов изменения не коснутся.

Для чего подойдет: для написания музыки и концертной деятельности.

Steinberg Cubase

Платформа: Windows, macOS

Лицензия: условно-бесплатная



Cubase

Профессиональная программа для сведения музыки. Один из первых секвенсоров на рынке — Cubase появилась в конце 1980-х годов. Steinberg (разработчик приложения) выпустила множество технологий и продуктов, которые вскоре стали стандартами индустрии. В числе таких разработок ASIO — программно-аппаратный интерфейс с минимальной задержкой ввода, и VST — стандарт для виртуальных инструментов и эффектов (иными словами, для плагинов программных синтезаторов, сэмплеров, эффектов и прочего).

Приложение строится вокруг секвенсора и многоканального микшера. В продвинутых версиях Cubase количество MIDI-, VST- и аудиодорожек не ограничено. Предусмотрены продвинутые возможности для контроля различных параметров.

Плюсы:

Высокое качество звука.

Поддержка большинства индустриальных стандартов и форматов.

Поддержка огромного числа моделей и разновидностей оборудования, в том числе устаревшего: синтезаторов, аудиоинтерфейсов, MIDI-контроллеров и интерфейсов, процессоров эффектов и прочего.

Минусы:

Чтобы добиться каких-то результатов в Cubase, требуется долгое обучение.

Высокая стоимость — от €66,99 за начальную версию (максимальная обойдется минимум в €359).

Относительно мало встроенных инструментов и эффектов.

Для чего подойдет: для создания композиций в любом жанре и любой сложности.

Заключение

Мы рассмотрели пять популярных приложений для работы со звуком. Этот софт можно поделить на две категории: секвенсоры и аудиоредакторы. Секвенсоры пригодятся для записи партий электронных клавишных инструментов и сведения композиций. В качестве отдельных дорожек можно добавлять звуковые файлы, например с вокалом. Звуковые редакторы предназначены для записи с микрофона или других источников и для обработки имеющихся файлов.

Выбор конкретного ПО зависит от тех задач, которые вам нужно решать. Для выступлений стоит обратить внимание на Ableton Live. Авторам электронной музыки пригодится FL Studio. Для любительской работы в домашних условиях удобен АудиоМАСТЕР. На компьютерах опытных композиторов и звукоинженеров наверняка появится связка из Cubase и Audition.