Массовые мероприятия по всей России снова отменены

"По массовым мероприятиям - они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трех тысяч человек.

"И от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса", - сказала она.

Upd. В своем заявлении, переданном каналом «Россия 24», Анна Попова говорит о том, что разрешенными массовыми мероприятиями на всей территории являются только те, что проводятся в «свободном от COVID-19 режиме»