Москву нарядят к Новому году, но фейерверков и концертов не будет

Об этом сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Голосование на "Активном гражданине" о формате празднования Нового года привлекло огромное внимание москвичей. За два с половиной дня свое мнение высказали около 300 тыс. человек. Позиция горожан выражена предельно ясно и консолидировано. На протяжении всего голосования более 80% участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города", - написал Собянин.

Он уточнил, что при этом 29% высказались за обычный формат празднования, а 52% предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов. "Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано", - добавил мэр.

Фейерверки проводиться также не будут. "От проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считаем целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает нашему любимому городу", - написал мэр.

Праздничные мероприятия в столице будут посвящены участникам специальной военной операции и сотрудникам оборонной промышленности. "Встречу Нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома", - написал Собянин.

На фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей - новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое. Во многих парках и на фестивальных площадках Москвы будет открыт сбор гуманитарной помощи.

В Москве также состоятся новогодние елки для детей и фестиваль "Путешествие в Рождество".

"Многочисленные новогодние и рождественские елки подарят малышам радость встречи со сказкой. Пригласим на "Елку мэра" и другие праздничные представления детей мобилизованных москвичей и ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В праздничные дни всех желающих ждут парки, катки и площадки фестиваля "Путешествие в Рождество", где можно будет зарядиться бодростью и хорошим настроением", - написал Собянин.

Отметим, что порядка 96% граждан России заявили, что детские праздники и новогодние елки необходимо сохранить на фоне СВО, 89% респондентов считают, что нужно установить праздничные ели на площадях и улицах, каждый третий респондент (34%) заявил, что украшения должны быть скромнее. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Что касается конкретных видов праздничных гуляний, то наибольшую поддержку получили детские праздники и новогодние елки - абсолютное большинство россиян полагают, что их следует сохранить (96%). За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов выступили 89% россиян, каждый третий считает, что их следует сделать скромнее (34%)", - говорится в сообщении.

Из данных опроса следует, что порядка 70% граждан не отказываются от праздничного оформления городов, но считают, что власти должны воздержаться от приобретений новой иллюминации и украшений, 14% респондентов заявили, что не следует отказываться от украшений, даже если потребуются дополнительные средства, а 12% россиян выступили против праздничного оформления.

По данным ВЦИОМ, более половины граждан (54%) выразили мнение, что от фейерверков и салютов нужно отказаться, 44% наоборот, считают нужным их сохранить.