Музыкантов-иноагентов лишат доходов в России

Проект был внесен в Госдуму в ноябре. Как отмечал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, один из авторов проекта, соавторами инициативы выступили 429 депутатов, представляющих все фракции, во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Депутат отметил, что лазейка для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ, будет перекрыта.



Андрей Макаревич, иноагент

«Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтении закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов. Поправки, авторами которых стали 429 парламентариев, поддержаны единогласно», — сообщили в Госдуме.

В рамках закона предлагается ввести особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. Законом также предлагается доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов. При этом на имя иноагента может быть открыт только один спецсчет.

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Согласно закону, распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента. Его авторы отмечают, что если иноагент не откроет спецсчет самостоятельно, то это будет обязан сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

Законопроект о спецсчетах для иноагентов позволит защитить Россию от предателей, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня мы с вами рассмотрим законопроект, который позволяет защитить страну, граждан от негодяев, предателей, наймитов, тех, кто уехал за счет находящегося здесь имущества, счетов, недвижимости, получает денежные средства, фактически за счёт наших граждан, за счёт страны, потом эти средства перечисляет вооружённым силам Украины», - сообщил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Теперь закон ждет подписи президента страны, чтобы вступить в силу.