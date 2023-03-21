На Украине ужесточили правила выезда артистов за границу

Украинские артисты для выезда за границу должны будут предъявлять военный билет. О новом требовании для желающих покинуть страну мужчин призывного возраста рассказало Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

«Единственным дополнительным документом к предварительному перечню обязательных документов, которые нужно предоставить МКИП для подготовки письма содействия по пересечению границы, стало требование предъявить военно-учетные документы», — сказано в сообщении.

Как уточняется, ведомство совместно с правоохранительными органами ужесточило требования для артистов, чтобы предотвратить случаи злоупотребления правилами выезда с Украины. В Минкульте отметили, что указанные документы должны быть у каждого мужчины призывного возраста, а их отсутствие — это нарушение законодательства республики.

Ранее украинский стендапер Андрей Щегель признался, что покинул страну после получения трех повесток. По словам комика, он уехал, «как крыса». 4 марта Минкульт Украины из-за этого случая призвал ужесточить процедуру выезда артистов, годных к службе в армии. Ведомство также подготовило более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста.