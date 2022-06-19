На Украине запретили российскую музыку

Законом «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно части песен на государственном языке в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах и запрета воспроизведения музыкальной продукции происхождения государства-агрессора» №7273-д определено понятие национального музыкального продукта и внедрены программы его поддержки и развития, в т.ч. путем грантирования.

«Запрещены публичное исполнение, показ, демонстрация, оповещение фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, которые осуществлены певцом (певицей), который после 1991 года был гражданином государства-агрессора или зарегистрированным в РФ физ/юр лицам (кроме бывших, являющихся или на момент смерти бывших гражданами Украины и не имели или не имели на момент смерти гражданства РФ)».

Увеличены до 40% доля песен и до 75% суточный объем ведения новостно-аналитических и развлекательных передач на государственном языке при осуществлении радиовещания.





«Запрещено проведение гастрольных мероприятий исполнителями/певцами - гражданами РФ (кроме тех, кто осуждает агрессию против Украины и внесен в соответствующий Перечень)».

Кроме того, законом №7459 запрещен ввоз и распространение в Украине издательской продукции из РФ, Беларуси, временно оккупированных территорий Украины, а для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, введен разрешительный порядок ввоза, до сих пор действовавший для изданий, ввозимых из России.