Организаторы концертов обратятся за помощью от разорения к Путину

В пресс-конференции приняли участие руководители группы компаний SAV Entertainment и "Русский Шоу-Центр" SAV Entertainment Надежда Соловьева и Владимир Зубицкий, генеральный директор театральной компании "Бродвей Москва" Дмитрий Богачев, генеральный директор KASSIR.RU Алла Фомина, глава компании Eventation Сергей Мурадов, руководитель промоутерско-продюсерской группы компаний "МСМ Групп" Александр Скрастин, глава федерального концертного агентства "Артистика" Ольга Шпигальских, президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин и продюсер, арт-директор Tele-Club Group Семен Гальперин.

На пресс-конференции были приведены доводы, цифры и четкое обоснование, почему в 2020-2021 годах концертно-театральная индустрия столкнулась с самым тяжелым кризисом за всю историю деятельности отрасли и находится в крайне бедственном положении, которое ставит под вопрос ее существование в обозримом будущем.

Было озвучено, что существующие ограничения на проведение массовых мероприятий (500 зрителей и прочее) уже год не дают возможности проведения практически НИКАКИХ массовых мероприятий, поскольку окупаемость расходов на их проведение значительно выше 50%-ной заполняемости залов, вместимость которых, как правило, измеряется тысячами мест. Единичные мероприятия, которые проводятся, приносят их организаторам также дополнительные убытки. В связи с этим, концертная отрасль не может не только проводить новые мероприятия, но и выполнить обязательства перед держателями билетов (около 5 миллионов!) на перенесенные мероприятия, срок переноса которых практически истек.

В это же самое время жестких ограничений РПН в коммерческой театрально-концертной индустрии в других сферах (авиаперевозки, торговые центры, транспорт, отели) ограничений по количеству людей либо нет совсем, либо есть при соблюдении мягких условий РПН (ПЦР-тестирование, маски).

Члены Ассоциации сталкиваются с тем, что при попытках в современных реалиях проводить мероприятия незначительные нарушения (снятие защитной маски одним из зрителей) наказывались РПН закрытием концертных площадок на срок до 90 дней и штрафами от 300 тыс. до 1 млн. рублей (пример – концертный зал Adrenaline Stadium).

Более того, наблюдаются, так называемые «двойные стандарты», когда повсеместно проводятся массово-зрелищные мероприятия при огромном количестве зрителей почти без каких либо ограничений, такие как фестиваль выпускников «Алые паруса», «Новая волна» в Сочи, мероприятие в честь 800-летие Нижнего Новгорода «Столица закатов», Фестиваль «Спасская башня» и многие другие.

Многие отрасли (туризм, авиаперевозки) получили значительную и ощутимую финансовую помощь государства в виде прямых субсидий, а не отсрочек по налогам или льготных кредитов. Негосударственные театрально-концертные организации не получили за последние полтора года абсолютно никаких субсидий от государства, несмотря на многочисленные заверения и неоднократные просьбы со стороны участников отрасли.

Сфера культуры была признана наиболее пострадавшей̆ отраслью, однако прямые субсидии по решению Правительства РФ получил ТОЛЬКО государственный сектор культуры (май 2020 на сумму 3,8 млрд руб). В этом смысле негосударственный сектор культуры оказывается в неравном положении, т.к. деятельность ограничена, а субсидии выделены не были.

Обо всех этих проблемах и о возможных вариантах меры поддержки Ассоциация «КТиБО» информировала Правительство РФ в лице Голиковой Т.А. в официальном письме, но ни одна из 7 предлагаемых срочных мер не была поддержана и отрасль была оставлена без финансовой поддержки.

Ассоциация «КТиБО» также выражала несогласие с тем, что Постановление Главного Санитарного Врача №18 от 07.07.2021 было выработано без учета позиции концертной индустрии, несмотря на то, что данное Постановление ее напрямую регулирует.

Ассоциация также обратилась на имя Поповой А.Ю., Главному Санитарному Врачу РФ, с предложениями о внесении изменений в данное Постановление, при котором отрасль могла бы нормально функционировать. На данное письмо было отвечено отказом, в то время как эти изменения критически необходимы нашей отрасли, также была проигнорирована просьба провести рабочую встречу по данному вопросу.

Ассоциация призывает государство начать диалог на эту тему, чтобы не потерять негосударственный сектор культурных мероприятий в нашей стране, просит снять ограничения на проведение массовых мероприятий либо привести их к тому же общему единому знаменателю, что и в авиаперевозках, туризме, торговле и общественном транспорте, а также предоставить финансовую поддержку всем негосударственным театрально-концертным организациям в виде прямых денежных субсидий.

На сегодняшний день, как показывает статистика, увеличение роста заболеваемости не связано с посещением массово-зрелищных мероприятий, индустрия практически приостановила свою деятельность, а скачки роста заболеваемости продолжаются. Миллионы людей тесно взаимодействуют друг с другом в общественных местах, поэтому деятельность культурной сферы в наименьшей степени может негативно повлиять на текущую ситуацию.

Учитывая все вышеизложенное, негосударственные организаторы концертов намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти отрасль, которая несет беспрецедентные убытки на фоне пандемии коронавируса, исходя из того факта, что участники отрасли неоднократно в течение полутора лет писали в правительство с изложением подробной ситуации, но не получили никакой поддержки.