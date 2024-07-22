«Остров мечты» обзаведется самым большим концертным залом в Европе

«Летом этого года мы приступаем к строительству нового современного концертного зала. У нас уже есть позитивный опыт – в 2022 году мы открыли концертный зал-трансформер «Москва», и в управляющей компании ХК «Остров Мечты» уже создан свой департамент шоу, который реализовал более 35 тысяч развлекательных представлений на территории объекта. Новый концертный зал будет построен по передовым технологиям и оснащен самым высокотехнологичным оборудованием – аудио и видеосистемами. Аналогов у такого концертного зала нет в нашей стране, и мы планируем проводить еще больше мероприятий, как собственных, так и внешних. По нашим прогнозам, он станет самым большим в Европе», — рассказал председатель правления холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев.

Строительство объекта вместительностью 10 тысяч человек начнется этим летом.

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Уникальный концертный комплекс, не имеющий аналогов в России и Европе, станет самой большой высокотехнологичной площадкой для проведения развлекательных представлений и будет оснащен самым современным звуковым и световым оборудованием.

Первый концертный зал-трансформер в «Острове мечты», «Москва», заработал два года назад. Площадка-амфитеатр имеет четыре типа конфигурации и 4,2 тысячи посадочных мест.