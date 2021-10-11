Петиция о запрете россиянам давать концерты на Украине набрала голоса

Об этом сообщил инициатор петиции украинский продюсер Игорь Кондратюк.

"Итак, 25 тыс. голосов моя петиция собрала. Спасибо всем, кто поставил свои подписи под ней. С нетерпением жду рассмотрения Зеленским", - написал Кондратюк на своей странице в Facebook.

По данным на 10:30 мск, петицию, размещенную на сайте президента Украины, поддержали 25 239 человек. В тексте, составленном Кондратюком, говорится, что "граждане страны-агрессора, которые работают в сфере развлечений, артисты и артистки, актеры, актрисы на самом деле не несут никакой культуры". Автор петиции предложил запретить выступать на Украине российским артистам до того момента, как Крым снова не войдет в состав Украины, а Киев не установит контроль над границей в Донбассе. Он также считает нужным сделать исключение и разрешить выступать на Украине тем артистам из РФ, которые выступают против "российской агрессии".

Игорь Кондратюк был продюсером ряда развлекательных программ на украинском телевидении. В 1990-х и в 2000-х годах работал также на российском ТВ. В январе 2015 года украинская Верховная рада приняла постановление, которым признала Россию "страной-агрессором".