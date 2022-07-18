Промоутеры стали требовать от артистов запрета на политические высказывания

О такой практике РБК сообщили представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.

Существование подобных официально прописанных в договоре ограничений подтвердил Эдуард Ратников, гендиректор агентства TCI (привозило в Россию, в частности, Rammstein, Оззи Осборна, устраивало выступления «Арии», «Алисы» и др.). Такая практика в последние месяцы носит массовый характер и касается почти всех крупных мероприятий, уточнил директор Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич. Его слова подтвердили еще два собеседника РБК.

В распоряжении РБК имеется копия договора с одной из российских групп. В контракте действительно прописан пункт, согласно которому исполнитель «обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта». Он не имеет права «распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный способ». Кроме того, артист не может использовать «государственную символику Украины, в том числе сходную с ней до степени смешения, а также иную символику, в целях формирования неправильных выводов о целях и задачах Вооруженных сил РФ на территории Украины, любой дискредитации Российской Федерации, государственных органов РФ, в том числе Вооруженных сил РФ».

Если это условие будет нарушено и концерт будет перенесен или отменен, исполнителю придется за свой счет компенсировать расходы на организацию мероприятия. В контракте также прописан штраф в размере 500 тыс. руб., который музыкантам придется выплатить в течение трех дней после нарушения.

Размер штрафа, как правило, зависит от конкретной группы, уточняет один из источников РБК. По его словам, в ряде случаев штраф может «кратно» превышать гонорар. Размер штрафов устанавливается индивидуально, но не менее стоимости гонорара за выступление, подтвердил Ратников.

В договорах с некоторыми артистами может быть прописан запрет на политические высказывания не только непосредственно со сцены, но и в рамках промокампании конкретного концерта или тура, рассказал еще один источник. Этот запрет затрагивает, в частности, социальные сети, интервью и общение с фанатами. Однако предоставить образец такого контракта собеседник РБК отказался.







Необходимость включить в договоры пункт о запрете политических высказываний со сцены Ратников объяснил попыткой «застраховать выступление артиста». Другой собеседник РБК отметил, что это в большей степени связано с повышенными рисками запрета деятельности самого промоутера, организовавшего «провокационный концерт». Широкое распространение такая практика получила в апреле на фоне публичных заявлений ряда музыкантов, не поддержавших спецоперацию. Раньше подобных пунктов в договорах не было, отметил один из собеседников РБК.

Контракт между промоутерами или организаторами концертов и артистами является обычным гражданско-правовым договором оказания услуг или же имеет в себе элементы агентского договора, а значит, подчиняется стандартным правилам Гражданского кодекса, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. Поэтому любые обязательства, за исключением тех, которые прямо нарушают законодательный запрет, могут быть оговорены сторонами в рамках такого договора.

«Если исполнитель подписался под договором, что он обязуется говорить какие-то вещи или, наоборот, воздержаться от каких-то комментариев, юридически это абсолютно адекватные обязательства, ничего противопоставлено здесь не может быть. А значит, и штрафы организаторы концертов и владельцы площадок с артистов действительно смогут взыскать», — объясняет Данилов.

Концерты пусть и особый, культурный, но все же бизнес, действующий в конкретное время в конкретной стране, констатирует главный редактор агентства InterMedia Евгений Сафронов. По его мнению, прописанные в договорах ограничения «логичны»:

«Самодеятельность со стороны музыкантов, людей творческих, может привести к убыткам промоутера, особенно если речь идет не об одном концерте, а о серии».