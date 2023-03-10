Роскомнадзор объяснил причину блокировки Last.fm

Роскомнадзор трижды направлял музыкальному онлайн-сервису Last.fm уведомления о необходимости удалить запрещенную информацию, однако все они были проигнорированы. В связи с этим сайт и мобильные приложения сервиса были заблокированы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили в Роскомнадзоре, с января 2023 года ведомство трижды направляло в адрес Last.fm требование о необходимости удаления материалов, "содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные силы Российской Федерации". "Администрация сервиса проигнорировала требования и не удалила запрещенные материалы, поэтому Роскомнадзор ограничил доступ к сайту и мобильным приложениям Last.fm", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, интернет-ресурс может быть разблокирован после удаления запрещенной информации.

Ранее о блокировке доступа к странице сайта Last.fm стало известно из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Причиной блокировки многие СМИ считают песню «Чернобаевка» на украинском языке, которую требовали удалить.