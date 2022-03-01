Роспотребнадзор отменил все ограничения, кроме масок

Ведомство рекомендовало отменить все ограничения, за исключением соблюдения масочного режима в помещениях и усиления дезинфекции. В частности, отменены нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита. Кроме того, больше не требуется соблюдать социальную дистанцию между зрителями.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», - сообщили в Роспотребнадзоре.