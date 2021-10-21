С 28 октября по 7 ноября отменены все концерты в Москве

В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций культуры, отдыха, развлечений и кинопоказа. Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Таким образом, в блэк-лист попадают концерты:

Ольга Бузова, 28 октября, «Крокус».

«Мельница», 29 октября, «Крокус»

Олег Газманов, 30 октября, «Крокус».

«2Маши», 3 ноября, «Крокус».

День рождения «МУЗ-ТВ», 5 ноября, Кремлевский дворец.

«Пикник», 5 ноября, «Крокус»

Вячеслав Бутусов, 6 ноября, «Крокус»

Валерий Гергиев, 25–31 октября, Зарядье.

Ольга Бузова уже объявила о переносе концерта на неопределенную дату.

С 8 ноября и до окончания вспышки коронавируса вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные меры.