Семь футболистов-музыкантов: Чех, Санчес и другие

Некоторые футболисты посчитали, что недостаточно навыков игры с мячом, и обратились к музыке. Кто-то поёт, кто-то играет на инструментах, а кто-то и вовсе их изобретает.

Сегодня мы расскажем о 7 бывших и действующих игроках, которые продемонстрировали музыкальные умения.

Петр Чех



Петр Чех

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех обладает скрытым талантом — играет на барабанах. У него есть свой канал на YouTube, на котором он исполняет каверы таких исполнителей, как Эд Ширан, Linkin Park и Рианна.

Алексис Санчес

Алексис Санчес подтвердил свой переход в «Манчестер Юнайтед» в 2018-м исполнением песни «Glory, Glory, Man United» на пианино. Тогда многие сомневались, что это было на самом деле. Но чилиец — опытный музыкант. Несколькими годами ранее он сыграл на клавишах в видеоролике «Арсенала», посвящённом сбору денег перед Рождеством.

Хесе Родригес

В 2014 году некоторые эксперты считали Хесе будущим лидером мадридского «Реала». Но уже тогда он вместе с другом DJ Nuno создал музыкальную группу, а через год и вовсе начал сольную карьеру под именем Jey M.

В то время Родригеса часто критиковали за недостаток профессионализма и самоотдачи. В итоге игрок сменил 9 клубов за карьеру, но так и не стал звездой.

Самая знаменитая песня испанца — «Yo Sabia», клип которой набрал на YouTube более 32 миллионов просмотров. Такого успеха мало кто ожидал. Поэтому если бы в то время букмекер Fonbet принимал ставки на количество ютуб-просмотров, то наверняка многие бы поставили фрибет (бесплатную ставку), чтобы не рисковать своими деньгами.

Рууд Гуллит

Гуллит выпустил свою первую песню «Not the Dancing Kind» в 1984-м, когда он ещё играл в «Фейеноорде». В том году она попала в топ-10 в музыкальных чартах Нидерландов. Но настоящий хит был впереди.

Четыре года спустя, во время выступления Гуллита за «Милан», он объединился с регги-группой Revelation Time. Тандем выпустил песню «South Africa», которая произвела фурор и заняла 3-е место в голландском чарте. Сам Рууд играл на бас-гитаре и пел.

Дион Даблин

Бывший английский нападающий и футбольный эксперт умеет играть на барабанах и саксофоне, но на этом его достижения не заканчиваются. В период игры за «Норвич» Дион изобрёл свой музыкальный инструмент — The Dube — шестигранный ударный барабан, на котором играют руками.

Винни Джонс

Винни Джонс играл в футбол и снимался в фильмах, но этого ему было мало. В 2002 году он попробовал себя в музыке и выпустил альбом «Respect», который до сих пор можно купить на Ebay и других площадках.