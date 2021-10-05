Талибы выпустили из Афганистана сто музыкантов, включая женский оркестр Zohra

Об этом сообщил АР директор института Ахмад Сармаст.

В группе из 101 человека половину составляют студенты, причем, большинство - это участники первого полностью женского оркестра Zohra, а также выпускники, преподаватели и родственники некоторых музыкантов. Это примерно треть от всего сообщества института.



Женский оркестр Zohra

В минувшее воскресенье они вылетели в Катар. На борту были еще 134 афганца. АР называет этот перелет крупнейшим вывозным рейсом после завершения основного этапа эвакуации в августе.

В сентябре в Кабульском аэропорту застрял афганский женский оркестр Zohra (название переводится, как Венера, "цветок" или "сияющая"). Музыкантам удалось получить американские визы и места на британском вывозном рейсе. На рейс собрались 285 человек. Это сами музыканты, их семьи и преподаватели. На автобусах они доехали до аэропорта. Но автобусы два часа простояли у ворот: охраняющие аэропорт талибы не решились разбудить спящего командира международного аэропорта Кабула. Улететь тогда им не удалось.

Основатель и руководитель института музыки Ахмад Сармаст пока находится в Мельбурне, но планирует заново организовать учебу для своих студентов уже в Португалии. АР отмечает, что Афганистан покинули десятки тысяч граждан, в том числе спортсмены и деятели искусств. Недавно группа женщин-робототехников Afghan Dreamers переселилась в Мексику, а женская футбольная команда перебралась в Португалию.

Когда талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) в прошлый раз пришли к власти в Афганистане, они запретили музыку. АР отмечает, что сейчас они еще прямого запрета не вводили, но на местах представители движения уже начали навязывать свои правила и преследовать концертные площадки и отдельных музыкантов.

Национальный институт музыки был основан в 2010 году. Его студенты уже давали концерты в США и Европе, напоминает АР. Сейчас здание института пустует, его охраняют бойцы запрещенной в России "Сети Хаккани" (союзники талибов). На момент смены власти в стране в институте обучались 350 студентов.