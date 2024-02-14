Умер автор музыкальной заставки "Ну, погоди!"

Об этом сообщил портал 24.hu.

Он указывает со ссылкой на родственников композитора, что это произошло 12 февраля. На счету композитора "более 120 звуковых дорожек к мультфильмам". Помимо "Ну, погоди!" известность автору принесла музыка, написанная к мультсериалам "Густав" (1964-1977), "Семья Мезга" (1968-1978) и мультфильму "Ловушка для кошек" (1986).



Тамаш Деак

Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Сам научился играть на трубе, с 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио.

Деак считается одним из пионеров джазового движения в Венгрии. С 1969 года он возглавлял джазовое направление музыкальной школы им. Белы Бартока в Будапеште.

В России музыка Деака известна по мультсериалу "Ну, погоди!". Деак является автором композиции "Водные лыжи", которая используется в заставке, а также ряда других мелодий, прозвучавших в нескольких сериях.