Умер легендарный продюсер Фил Спектор

Он умер от осложнений, связанных с COVID, после того, как его перевели из тюремной камеры в больницу. Ему поставили диагноз 4 недели назад, и он попал в больницу, но выздоровел достаточно быстро, чтобы вернуться в тюрьму штата Калифорния Health Care Facility в Стоктоне, где он отбывал наказание в виде пожизненного заключения за убийство Ланы Кларксон. Сообщают, что у него случился рецидив, у него возникли проблемы с дыханием, и его срочно доставили в больницу, где он скончался.

Его смерть была подтверждена в пресс-релизе Департамента исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии. Согласно сообщению, он был объявлен умершим естественной смертью около 18:35 в местной больнице. Судмедэксперт округа Сан-Хоакин определит официальную причину смерти.



Phil Spector

Харви Филип Спектор родился в Бронксе в семье выходцев из Российской империи 26 декабря 1939 года. Свою карьеру в музыке он в 1958-м начал в качестве автора песен, гитариста и бэк-вокалиста калифорнийской группы Teddy Bears. Буквально через год он оставил коллектив, вернулся в Нью-Йорк и начал заниматься продюсированием. Работал с Беном Кингом, Тиной Тернер, запустил карьеру Шер, создал группы Crystals и Ronettes.

Спектор использовал на записях не только традиционные гитары и пианино, а целый оркестр с духовой секцией и экзотической перкуссией. Путём многочисленных дублей он добивался наиболее гармоничного эффекта с тем, чтобы инструменты не подавляли собой эмоциональный вокал певицы. Революционная технология аранжировки, которую разработал Спектор, была названа им «стеной звука». Спектор назвал его «вагнеровским подходом к рок-н-роллу» - он включал наложение партитур музыкантов в оркестровом стиле для создания более полного звука.

Фил стал приглашенным продюсером последнего альбома Beatles «Let It Be», а после распада коллектива продолжил сотрудничество с Джоном Ленноном и Джорджем Харрисоном над их сольными альбомами. В 1970-е он также работал с Леонардом Коэном, Ramones и другими. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла в 1989 году.

В феврале 2003 года в особняке Спектора был обнаружен труп 40-летней актрисы Ланы Кларксон, которая была убита выстрелом в рот. Спектору было предъявлено обвинение в убийстве. Он утверждал, что это было случайное самоубийство. В 2009 году он был признан виновным, и получил 19 лет пожизненного заключения.

В марте 2013 года Аль Пачино сыграл Спектора в фильме «Фил Спектор».