Ушел из жизни журналист Дмитрий Шавырин

«Ушел из жизни наш коллега, журналист Дмитрий Шавырин. Дмитрий многие годы проработал в "Московском комсомольце" и был ведущим легендарной "Звуковой дорожки". Коллектив редакции приносит глубокие соболезнования родным и близким покойного», - сообщает «МК».

Причина смерти журналиста не называется. По предварительной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.



Дмитрий Шавырин

Дмитрий Шавырин родился 8 января 1957 года. Учился в МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского. С 1984 по 1991 год вел в «Московском комсомольце» «Звуковую дорожку», которую впоследствии стал вести Артур Гаспарян. После ухода из «ЗД» Дмитрий стал ведущим вкладки «Джокер», начавшей выходить в «Московском комсомольце», а позже существовавшей при газете «Вечерний клуб». Параллельно Дмитрий Шавырин до 2007 года работал в «МК». С 20 января 2019 года занимал должность главного редактора в фейсбук-группе «Джокер».

В одном из последних постов на Фейсбуке 7 января, в свой день рождения, Дмитрий Шавырин писал:

«Ну вот и мне довелось дожить до знаменитой битловской песенки" When I'm Sixty Four", в которой пелось: "Когда я постарею и начну лысеть. Через много лет, будешь ли ты так же посылать мне валентинку, бутылку вина на день рождения. Если меня не будет до без четверти трех, запрешь ли ты дверь? Буду ли я тебе нужен, будешь ли ты меня кормить, когда мне будет шестьдесят четыре?". Грустно, конечно, что так быстро летят годы. Но все-таки надеюсь с вами встретиться еще через годик. Сегодня постов от меня особо не ждите - исчезаю почти на целый день. Позже всем отвечу. Подарочки (материальные и физические) не возбраняются по желанию. Кидать поздравления можно тут и во всех мессенджерах. Надеюсь, что все успею прочесть».