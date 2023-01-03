В Киргизии запретили петь под фонограмму

Ограничение распространяется на выступления в государственных культурных и образовательных учреждениях в ведении Минкультуры страны.

К ним относятся театры, филармонии, кинозалы, клубы, музеи, библиотеки. Петь вживую с 1 января 2023 года придётся и на концертах и других культурно-массовых мероприятиях.

Глава ведомства Алтынбек Максутов возложил ответственность за исполнение приказа на руководство каждого отдельного учреждения. Министр пообещал лично следить за соблюдением запрета на фонограмму.

Иосиф Пригожин также предложил запретить российским артистам петь под фонограмму

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» продюсер отметил, что на сцене не должно быть случайных людей.

«Нельзя подменять понятия профессии и блуда. Я считаю, что во всём мире, в России в том числе, должны запретить петь под фонограмму всем. Потому что это нечестная конкуренция, если объективно смотреть. Вы же не хотите, чтобы хирург вас оперировал пластиковыми ножами и был бы случайным человеком, а не профессионалом. Я за профессионализм в любой отрасли, считаю, что необходимо бороться за чистоту жанра».