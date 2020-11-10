В Москве закрыли ночные заведения и ввели 25% норму по заполняемости залов

Мэр Сергей Собянин подписал сегодня указ об изменениях в отношении деятельности развлекательных учреждений, которые вступают в силу с 13 ноября и продлятся до 15 января.

8.1. В период с 23:00 до 6:00 приостанавливается оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, картинг-центрах.

8.2. Приостанавливается посещение гражданами:

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов), за исключением случаев, указанных в пункте 8.3 настоящего указа;

- рекламных мероприятий;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах.

8.3. Посещение гражданами театров, кинотеатров, концертных залов допускается при условии одновременного присутствия не более 25 процентов от общей вместимости места проведения мероприятия.

8.4. Посещение гражданами массовых физкультурных, спортивных мероприятий допускается при условии согласования проведения таких мероприятий Департаментом спорта города Москвы и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

8.5. Организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с посещением гражданами их зданий, строений, сооружений (помещений в них), рекомендуется обеспечить прохождение посетителями и работниками процедуры регистрации посещения, необходимой в том числе для последующего получения уведомлений о возможном контакте с заболевшим новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в порядке, аналогичном порядку, установленному пунктом 6 настоящего указа».