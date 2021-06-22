В Москве запретили концерты от 500 зрителей

"С 22 июня вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек – как на открытом воздухе, так и в зданиях, строениях, сооружениях", - написал он.

Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия. Эти ограничения будут отменены, если организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие только участников, имеющих QR-коды. Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек тоже рекомендуется использовать QR-коды для обеспечения безопасности зрителей.

Кроме того, Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания:

прошедшие вакцинацию;

переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение 3 дней.

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

электронной медицинской карты Москвы;

портала mos.ru;

ресурса ЕМИАС.ИНФО;

Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус»,

в регистратуре городской поликлиники.

Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

«Аналогичные правила посещения ресторанов и кафе уже несколько месяцев действуют во многих европейских и азиатских городах. Настала пора перенимать их опыт, если мы хотим избежать нового, крайне нежелательного локдауна, который будет страшным ударом по тысячам работающих в общепите людей», - написал мэр Собянин.