В Москве запретили концерты от тысячи зрителей

В применение к шоу-бизнесу ограничения в Москве теперь выглядят так:
- Продлевается приостановление в период с 23.00 до 6.00 оказания гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг), проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.
- С 18 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. (включительно) приостанавливается посещение гражданами концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 1000 человек; при проведении концертных, развлекательных, зрелищных, спортивных мероприятий запрещается посещение гражданами зон, не предусматривающих организацию посадочных мест (фан-зон, танцполов и иных подобных мест), вне зависимости от количества одновременно присутствующих посетителей.
Кроме того, запущен эксперимент по созданию свободных от коронавируса зон в ресторанах и кафе, куда будут пускать только с сертификатом о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом. Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в эксперименте, является публичным и размещается на официальном сайте мэра и Правительства Москвы. Войдут ли в него концертные клубы и залы, пока непонятно.
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