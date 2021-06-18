В Москве запретили концерты от тысячи зрителей

В фильме рассказывается про "волшебников", которые собираются несколько раз в год, чтобы загадать самые сокровенные желания и поколдовать. При этом в жизни все они обычные люди: героиня Литвиновой — актриса, ее мама (Татьяна Пилецкая) — писательница, а дочь (Ульяна Добровская) ищет любовь. Позже герои попадают в потусторонние миры, где узнают, что желания могут исполнить только они сами. Это и есть основная идея работы Литвиновой. В ролике также снялись Виктория Мирошниченко, Софья...

В фильме рассказывается про "волшебников", которые собираются несколько раз в год, чтобы загадать самые сокровенные желания и поколдовать. При этом в жизни все они обычные люди: героиня Литвиновой — актриса, ее мама (Татьяна Пилецкая) — писательница, а дочь (Ульяна Добровская) ищет любовь. Позже герои попадают в потусторонние миры, где узнают, что желания могут исполнить только они сами. Это и есть основная идея работы Литвиновой. В ролике также снялись Виктория Мирошниченко, Софья...

Результатом исследования станет музыкальный трек, премьера которого состоится на фестивале новой культуры «Выкса | Арт-Овраг» в июле 2021 года. Цель совместного музыкального проекта «Союз обожателей фольклора» — осмысление роли фольклора в жизни каждого человека за пределами больших городов и популяризация фольклорных традиций. «Союз обожателей фольклора» За время экспедиции музыканты объездили 11 деревень вокруг Выксы, где собрали старорусский фольклор и видеоматериал, который ляжет в...

Результатом исследования станет музыкальный трек, премьера которого состоится на фестивале новой культуры «Выкса | Арт-Овраг» в июле 2021 года. Цель совместного музыкального проекта «Союз обожателей фольклора» — осмысление роли фольклора в жизни каждого человека за пределами больших городов и популяризация фольклорных традиций. «Союз обожателей фольклора» За время экспедиции музыканты объездили 11 деревень вокруг Выксы, где собрали старорусский фольклор и видеоматериал, который ляжет в...

Затем в течение недели в эфире Радио Jazz 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций: «Восходящая звезда» – Виктория Кривозубова, вокал «Площадка года» – джаз клуб Алексея Козлова «Релиз года» – Леонид Винцкевич «Sugar fields» «Открытие года» – джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи) «Фестиваль года» – Ural Music Night (г. Екатеринбург) «Музыкант года» – Тони Карапетян, пианист «За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Козлов Алексей Семёнович, советский и...

Затем в течение недели в эфире Радио Jazz 89.1 FM были объявлены победители семи номинаций: «Восходящая звезда» – Виктория Кривозубова, вокал «Площадка года» – джаз клуб Алексея Козлова «Релиз года» – Леонид Винцкевич «Sugar fields» «Открытие года» – джаз клуб bb Sea Jazz Club (г. Сочи) «Фестиваль года» – Ural Music Night (г. Екатеринбург) «Музыкант года» – Тони Карапетян, пианист «За вклад в развитие джазовой культуры в России» – Козлов Алексей Семёнович, советский и...

Певица Manizha, участница этого года на конкурсе «Евровидение» от России, представила новую песню и клип «Держи меня, Земля» (смотреть клип).