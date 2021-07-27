В России запретили сайт с текстами песен

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На основании вступивших в законную силу судебных решений, а также многочисленных требований Роспотребнадзора и МВД России, в Единый реестр запрещенной информации внесено 30 страниц сайта genius.com", - сказали в пресс-службе.

Там сообщили, что Роскомнадзор неоднократно направлял требования об удалении противоправного контента в адрес провайдера хостинга и администратора сайта, а также через форму обратной связи интернет-сервиса. В настоящий момент администратор сайта не исполнил требование ведомства по удалению запрещенной информации - "материалов, содержащих пропаганду экстремизма, криминального образа жизни, пронаркотического и суицидального контента".

В связи с неудалением в законный срок запрещенной информации, доступ к страницам данного сайта, на которых содержался противоправный контент, был ограничен на территории РФ.

"В случае удаления запрещенной информации Роскомнадзор готов в короткие сроки снять ограничения доступа к интернет-сервису", - заявили в пресс-службе.

Отметим, что при поиске в Едином реестре запрещенной информации дел по genius.com выдается немало дел, не имеющих никакого отношения к этому сайту. Например, genius.com приписывается решение Сернурского районного суда Республики Марий Эл №2а-2-65/2020 о запрете текста песни группы Amatory «Нож» на сайте... teksty-pesenok.ru. Точно такая же ситуация с решением Шадринского районного суда №2а-308/2020.

Впрочем, есть и решения судов именно по genius.com. Например, решение Сенгилеевского районного суда Ульяновской области о запрете публикации текста дуэта популярной блогерши INSTASAMKA с CMH «АУЕ» (обычный блатняк). Интересно, что Дарью Зотееву (Инстасамку) тоже вызывали в рабочий поселок Сенгилеево в суд, она была «надлежаще извещена», но ее представитель попросил рассмотреть дело без нее. Но против Зотеевой суд ничего не имел, а вот американский сайт genius.com с текстом ее песни решил-таки заблокировать.