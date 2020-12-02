В Санкт-Петербурге запретили все концерты в новогодние дни

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о внесении изменений в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С 4 декабря:

- запрещается доступ посетителей в аквапарки, океанариумы;

- в зданиях торговых центров приостанавливается работа музеев, выставок, театров, иных организаций исполнительских искусств;

- запрещается доступ детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств.

Также с 4 декабря ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга, исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения. Организаторы мероприятий и законные владельцы зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых проводятся мероприятия, должны обеспечивать соблюдение всех требований, ограничений и условий проведения таких мероприятий.

С 4 декабря отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

На период новогодних праздников устанавливаются дополнительные требования для работы предприятий общественного питания.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время, а именно с 19.00 до 6.00.

С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

Эти ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

При этом ранее установленные ограничения для фуд-кортов, фуд-плейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания продолжают действовать.

С 30 декабря по 10 января запрещается:

- доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря;

- проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря;

- доступ посетителей в Ленинградский зоопарк;

- деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

Театрам, иным организациям исполнительских искусств, а также музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Всем организациям (индивидуальным предпринимателям) необходимо усилить проведение мероприятий по дезинфекции контактных поверхностей в местах общего пользования, в том числе на территории объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, во всех видах транспорта общего пользования, включая такси.