«Youth jazz brunch» начинается в «Ритм Блюз Кафе»

Инструментальное трио носит название ArtGuitar Trio. В исполнении известных молодых музыкантов прозвучит авторская музыка в стиле джаз и фьюжн. Изысканные и виртуозные композиции, написанные под впечатлением от окружающих нас природных явлений и стремительной жизни мегаполиса. Сочетание традиционной джазовой гитары с непредсказуемыми ритмами музыки народов мира. Руководитель и идейный вдохновитель коллектива, гитарист и композитор - Артём Плешков.



Валерий Бондаренко – ударные

В исполнении Ники Ванн прозвучит несколько известных джазовых вокальных композиций. В концерте также примут участие и совсем юные музыканты – ансамбль "Дети Капитана Гранта" под руководством Анатолия Текучёва и Евгения Гречищева.







Состав инструментального трио «Дети Капитана Гранта»:

Вениамин Нургалеев - фортепиано

Никита Волков - бас-гитара

Валерий Бондаренко – ударные

25 сентября, 15:00, Ритм Блюз Кафе.