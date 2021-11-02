Зеленский ввел санкции против лейбла «Студия "Союз"»

В основном в санкционный список попали организаторы выборов в спорном Крыму, однако в список вошел также скандальный байкер Хирург (Александр Залдастанов) и музыкальный лейбл «Студия "Союз"». Срок санкций - 3 года.

Согласно указу, им запрещен въезд на территорию Украины, прекращены торговые операции, запрещено пользование радиочастотным ресурсом Украины, прекращено предоставление телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Отметим, что лейбл активно работает с украинскими музыкантами, представляя их интересы в России. В числе подписантов лейбла - Kavabanga Depo Kolibri, например.