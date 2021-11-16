Amazon Music объявила самых перспективных артистов 2022 года

25 артистов, отобранных командой программистов Amazon Music, включают широкий спектр жанров и музыкальных стилей.

В списке представлены следующие артисты: Amaria BB, Anz, BandoKay, Chrissi, Cian Ducrot, Cristale, Emily Nash, Etaoin, Ewan McVicar, French The Kid, Gracey, HYYTS, Jasper Tygner, Jaz Karis, Kali Claire, Lola Young, Nova Twins, PinkPantheress, Priya Ragu, Police Car Collective, Tadhg Daly, Tems, The Mysterines, Thomas Headon и Wet Leg.



ТЕКСТ

Поддержка, предоставляемая Amazon Music, включает видео- и аудиоконтент, глобальный маркетинг, повышенную видимость в плейлистах Amazon Music, программирование и треки Amazon Original, доступные только на Amazon Music.

Артисты Artists To Watch 2022 получат поддержку посредством размещения в плейлистах и ​​на радиостанциях Amazon Music в течение года, наряду с дополнительным вниманием к новым релизам и возможностям партнерства, о которых будет объявлено в следующем году.

Предыдущие художники, которые фигурировали в списке Artists to Watch с момента его создания, включают известные имена, такие как Billie Eilish, AJ Tracey, Dave, Ray Blk, The Amazons, Jorja Smith, Mabel, Sam Fender, Bugzy Malone, Slowthai и L Devine, а также более поздние артисты, как Olivia Dean, Berwyn, Baby Queen, Holly Humberstone и Pa Salieu.

Amazon Music также поддерживает артистов по всему миру с помощью тщательно подобранных плейлистов, таких как +44.