Этери Бериашвили показала новую программу и благословила семью

И все это была концертная программа Sounds of Georgia в битком набитом концертном зале «Москвариума» на ВДНХ, на фоне плавающих касаток и белух. Чтобы оправдать название, сам концерт Этери начала с песни великого грузина Гия Канчели из фильма «Любовь с акцентом», а потом поблагодарила публику:

«Что за счастье вы мне устроили? Как это здорово, вы все здесь собрались. Я не знала, что этот зал вмещает столько людей! Очень рада встрече с вами, бесконечно рада!»



Этери Бериашвили

Бериашвили продолжила задорной песней из грузинского мультфильма 1974 года «Арбуз». Состав у нее довольно минималистичный: бас, барабаны, клавиши и гитара. Зато есть бэки аж из трех вокалистов, ее учеников из Института культуры. И как же они залихватски поют по-грузински. «Безупречно владеют песенным грузинским языком», как точно охарактеризовала сама Этери. А затем совсем неожиданная «Цоцхали вар цоцхали» («Родная земля»), ее в 70-е замечательно пел ВИА «Орэра».



Этери Бериашвили

На концерт прилетела сестра певицы Кети, и потом даже вышла на сцену ради исполнения «Ушеноба», чьим автором текста она является. Но Этери продолжила грузинскую тему, и спела «Мимгере Раме» («Спой мне что-нибудь») из репертуара ВИА «Иверия» тех же 70-х в латиноамериканском духе. Затем поп-песня «Жизнь одна», на которую на днях вышел клип, и она поется дуэтом с Астемиром Апанасовым. Но он не смог приехать, и Этери спела ее «За себя и за того парня», как она сама выразилась.



Этери Бериашвили

Этери представила участницу телешоу «Ну-ка все вместе» Оксану Пономареву, и спела с ней городской романс «Если больше не придёшь ты». Оксана, кстати, специально приехала на этот концерт из Волгограда.



Этери Бериашвили и Оксана Пономарева

После еще одной грузинской песни Этери представила еще одного молодого певца с «фантастическим тембром» Александра Короленко из Ростова-на-Дону. С ним она пела стандарт When i fall in love, наиболее известный по исполнению Дорис Дэй. Голос у парня действительно отменный, гибкий и богато-тембральный. Он еще в джазовой манере исполнил «Оду женщинам» Леонида Агутина (наставника Этери в «Голосе-2»).



Этери Бериашвили и Александр Короленко

А дальше произошло неожиданное. Этери позвала на сцену некую девушку Евгению. С ней появился парень, который опустился на колено и предложил кольцо этой девушке. И признался в любви. Довольно быстро выяснилось, что пара жената 12 лет, и даже имеет пару детей, но вот предложения руки в свое время не было. И вот на концерте Этери Бериашвили ее поклонники решили исправить это недоразумение.

Завершила первое отделение Этери Бериашвили потрясающим исполнением «Тая-Тая» («Не горюй»), хорошо всем известным по фильму Данелия «Не горюй». Она организовала настоящий грузинский хор из посетителей концерта, разделив их на две части и каждой дав свой мелодический рисунок.

Второе же отделение и вовсе началось концертом хора из студентов Бериашвили в «Кульке» с чистопородными грузинскими песнопениями, ну просто чудо. Не то, чтобы это было технически сложно, но они же пели на грузинском! И все положенное многоголосие вполне себе выдержали. А дирижировала всем этим Этери.

«Запоздалый блюз» певица посвятила своему педагогу по вокалу. И вот премьера песни «Зима», музыку и слова к которой написали студенты «Кулька». Тут будто Ирина Дубцова побывала на фоне. Еще один поп-трек, и весьма яркий, надо признать. Вполне может попасть в чарты. Вокал Этери мощный и при этом гибкий, он соскальзывает в бархатистые тембральности и мигом переливается в пронзительные верхние регистры. А затем и поп-песня Эдварда Абрамяна «Судьба нам подвластна» и «Летят самолеты».



Регина Гатти с Этери Бериашвили

Регина Гатти с Этери спела «Поверила», и рассказала, что после исполнения этой песни получила огромное количество обращений в Директ, за что благодарна. А сама Этери спела «Любовь в кавычках» в фанковом духе. А когда в финале Этери попросила самих зрителей выбрать исполнение «Арго» или другой «хулиганской» песни, зрители однозначно выбрали «Арго». Безупречный летящий вокал Бериашвили этим «Арго» буквально утрамбовал «Москвариум». Это было восхитительно и воздушно.



«Арго» от Бериашвили

Вадим ПОНОМАРЕВ