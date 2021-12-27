Frank Ocean неожиданно спел новую песню на радио

Поклонники Фрэнка уже давно ждут от него новых песен, ведь последний альбом «Blonde» вышел у него в далеком 2016 году. И вот на радио он представил новую песню, пока без названия. Она длится почти 9 минут.

Как рассказал Фрэнк Оушен, он записал песню с одного дубля летом 2020 года вместе с известным американским музыкантом-виртуозом Кори Генри. Позже Оушен изменил трек, добавив некоторые правки уже лично от себя. Генри – титулованный и опытный певец, пианист, органист и автор песен, обладатель двух «Грэмми». Кроме Фрэнка Оушена, он работал с Канье Уэстом, Брюсом Спрингстином и Imagine Dragons.



Frank Ocean

Трек действительно больше похож на фристайл, записанный с одного дубля.

Недавно стало известно, что в Coachella-2022 Оушен участвовать не будет, артист выступит на фестивале лишь в 2023 году.