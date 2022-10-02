Константин Легостаев рассказал, что «Говорила мне Мама»

В новой композиции «Говорила мне Мама» Константин честно расскажет не о самом лучшем этапе своей жизни: очередной развод чуть окончательно не снес крышу. Но нужно жить настоящим, а не прошлым: «Вчерашнее нужно сегодня убить». А творчество всегда является тем, что спасает из любой ситуации. Как признается сам Легостаев, он не пишет песни, а записывает то, что диктует сам Господь, а все, что рождается, рождается только на реальных событиях.





Константин Легостаев — российский певец, композитор. Лауреат фестиваля «Песня года» и премии «Золотой граммофон», финалист телепроекта Первого канала «Фабрика звёзд-5». Автор композиций таких исполнителей, как Лолита, Ани Лорак, Таисия Повалий, Николай Басков, Дмитрий Колдун и др. Исполнитель саундтреков к фильмам: «Игра», «Карпов», «Опережая выстрел», «Прощание». Его песня «Опасен, но свободен» стала саундтреком к голливудскому фильму Тимура Бекмамбетова «Особо опасен». Известен хитами «Под одним одеялом», «Расскажи, как любить…», «Ждать и петь», «Забудь свой ад», «На заре».



Константин Легостаев