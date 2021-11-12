Little Mix выпустили «Between Us» с лучшими хитами и новыми песнями

Альбом сделан к десятилетней годовщине образования группы из участниц восьмой серии британской версии The X Factor. В альбом вошли пять новых треков наряду со всеми предыдущими синглами группы. Стандартное издание включает 22 трека, 18 из которых - предыдущие синглы группы, а четыре - новые песни. Подтверждено, что пятый новый трек будет включен только в роскошные издания альбома.

«Мы так взволнованы этим альбомом. Он включает в себя все наши хиты, а также несколько совершенно новых песен, которые мы не можем дождаться, когда вы их услышите ... Мы не можем отблагодарить вас за вашу поддержку в течение последних десяти лет. ... этот альбом для каждого из вас, кто слушал нашу музыку, купил альбом или спел от души на наших концертах. Мы бы здесь не выпускали этот альбом, если бы не вы», - говорят участницы Little Mix о новом альбоме.



ТЕКСТ

Альбом выпущен в различных физических форматах, в том числе на компакт-диске, кассете, в виде бокс-сета и на виниловых дисках с изображениями, в изданиях которых каждый участник был изображен на цветочном фоне. Это также ознаменовало выпуск первого альбома группы после того, как бывшая участница коллектива Джеси Нельсон покинула группу в декабре 2020 года, а также их первый альбом лучших хитов.

«Британское герл-трио Little Mix — образец того, чего никак не могут сделать все российские вокальные телешоу, вместе взятые, - а именно, слепить группу из самых голосистых и стричь купоны. Телеканалам это не нужно, продюсерам дорого, а мейджоры сидят без продюсеров. Between Us — это сборник хитов группы в честь 10-летия с добавлением 5 новых треков (в делюксе). По сравнению с тем же Confetti (2020) или LM5 (2018) в новых треках еще прибавилось социальной тематики, американизированного саунда, автотьюна, и снова не обошлось без реггетона. Иногда кажется, что не хватает более жесткой структуры, присущей хитам Дуа Липы, для большей доступности. И все-таки это танцевальная музыка, которая отлично выполняет свою функцию. Альбом отлично зайдет всем, кто просто хотел бы потанцевать, и услышать не самый тупой текст», - считает музыкальный критик Гуру Кен.