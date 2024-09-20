На волне успеха хита «Давай сбежим» дуэт «5Утра» выпустил новый трек

«Мы уже с ума сошли, поток новостей не укладывается в голове!» – искрили эмоциями Анна и Никита Беляковы в гостях у шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

Песня «Давай сбежим» супружеского дуэта «5Утра» из Омска стала самой прослушиваемой в сервисе «МТС Музыка» за более чем 8 лет, а клип на трек набрал почти 130 млн просмотров.



«5Утра» устроили живой концерт в прямом эфире

«Не перестаем радоваться. Мы вообще не хотели выставлять клип в сеть, – признался Никита. – А он за считанные дни набрал миллион просмотров и как полетел!»

К «Мурзилкам» пара пришла уже с продолжением нашумевшего хита – песней «Ромашки», чтобы спеть ее на «Авторадио» до официального релиза.

«Это как любимый сериал: если понравился первый сезон, ждешь продолжения. Возможно, оно не будет таким же культовым и успешным, но сделать его важно», – считают музыканты.

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Звездная болезнь им не грозит, говорят Анна и Никита. Сейчас они просто наслаждаются моментом и строят большие планы. В этих планах – первые сольные концерты, весенний тур по городам, совместный трек с именитым артистом.

«Пока не можем назвать его имя, не хочется сглазить, ведь это подарок судьбы. Но если песня выйдет, то мы и ее презентуем у вас», – пообещали участники дуэта «Мурзилкам».



Музыканты строят большие планы

Сольные концерты «5Утра» пройдут 24, 25 и 26 октября в Екатеринбурге, Омске и Новосибирске. Это будет для музыкантов хорошей проверкой, после которой они замахнутся весной уже на десять городов, включая Москву и Питер.

На «Авторадио» артисты спели также треки «Не представляешь», «Футболка», «Как дела», «Белая полоса», «Без тебя я тону в этом море», «На личном». В финале прозвучала эксклюзивная версия хита «Давай сбежим» – с их шестилетним сыном Леоном на подтанцовке. Мальчуган заявил в прямом эфире, что посвящает танец своей подружке Тасе.