Нюша, Катя Лель, Хабиб попробовали себя в жанре музыкальных пародий

На «Юмор FM» прошел уже второй марафон коротких музыкальных пародий на известные хиты. В новом сезоне проект стартовал с большим плюсом. К шоумену Стасу Ярушину присоединилась новая ведущая – актриса Надежда Ангарская, а шутить амбассадорам помогали известные артисты – Нюша, Катя Лель, Хабиб, ST, Виталий Гогунский, Akmal', Елена Борщева, Наташа Краснова.

«С гостями стало еще лучше. Классно, что участвует столько звезд, это украсило проект», – уверен Стас Ярушин.

На первом марафоне в феврале этого года Стас спел 300 коротких песен за три часа вместе с Люсей Чеботиной. Теперь проект еще ярче, довольны и звезды.



Нюша

«От шуток, когда на привычное смотришь под другим углом, формируются новые нейронные связи», – считает Нюша.



Катя Лель

«Получилось действительно круто, с удовольствием поучаствую еще», – обещает Катя Лель.

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Звезды подтвердили рекорд: 300 смешных песен за три часа – это реально. За происходящим следили слушатели в эфире и на официальном Rutube-канале. Самые активные пришли в Открытую студию и громко поддерживали артистов вместе с черным котом, знаменитым маскотом «Юмор FM», и ведущими утреннего «Шутки Шоу» Антоном Бурным и Ольгой Мажарой.

«Музыкальная шутка – мой любимый жанр. Музыка и юмор всегда со мной. Продлевайте друг другу жизнь – шутите, друзья!» – советует Надежда Ангарская.

«Шинанайда опа опа шинанай – у Бари Алибасова такой пароль Wi-Fi», «Дали мне заказ – чтоб отвез я глаз, а я все сижу – глаз не отвожу» – над пародиями на шлягеры слушатели смеялись до слез.



Хабиб

«Когда не знаешь, чем закончится песня, это реально смешно. Крутой формат! Вот за что я люблю «Юмор FM» – здесь позитивно и весело», – заявил Хабиб.

Все пародии, спетые на марафоне «ШУТКИПЕСНИ ПЛЮС», звучат теперь в одноименной рубрике в эфире радиостанции.