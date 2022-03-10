pokr.of выпустил воспоминание о романе «последний рейв»

pokr.of (настоящее имя Лев Покровский) - исполнитель из Москвы, пробующий себя в различных жанрах - от поп до EDM.

Сингл «последний рейв» погружает слушателя в классическое техно-звучание, которое было популярно в 90-е годы. Песня представляет собой обращение к первой встречной девушке на дискотеке, с которой у Льва был короткий мимолётный роман. Песня окажется по вкусу всем скучающим по музыке 90-х и любителям диско-звучания.

Сейчас Лев готовит дебютный альбом, релиз которого намечен на лето 2022 года. Трек «последний рейв» войдет в него.