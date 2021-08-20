Полина Гриффис вернулась с ню-диско

Релиз «Path» вышел на музыкальном лейбле All Star Music. EP сделан в формате Electronic dance music (EDM), и отсылает к жанру ню-диско.

Автором всех песен является сама артистка.

«Я очень хочу, чтобы мою музыку слушали и слышали. Этот альбом направлен на определенную психологию аудитории, и для меня важно, чтобы эти песни проникали в души людей и оставались там», - признается Полина Гриффис.



Полина Гриффис

В 2001 году в коллаборации с А’Студио Полина выпустила известный трек «SOS». «SOS» стал визитной карточкой артистки, и принес ей известность далеко за пределами России и завоевал сердца всех фанатов электронной музыки.

«Бывшая солистка А’Студио куда-то запропала на долгие годы, и вернулась с не самыми убедительными треками. Это среднестатистическое ню-диско на английском, ничем не отличающееся от миллионов похожих треков. Вокал Полины очевидно деградировал, от него остались только игрушечные Барби-нотки верхнего регистра. А вот к битам и аранжировкам нет вопросов, они сделаны профессионально и... неизвестно кем (как и вокал в Coming Closer). Словом, все качественно и безлико. Так звездой не станешь», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.

Сегодня Полина Гриффис большую часть времени проводит не только в США и Лондоне, но и в Москве. Продолжает сотрудничество с музыкантами мирового уровня.