Про Билли Джоэла снимут фильм

Картина из двух частей выйдет летом 2025 года. Ее создали режиссер Сьюзан Лейси, работавшая над документальными проектами HBO о Джейн Фонде и Стивене Спилберге, и продюсер Джессика Левайн.

Лента, как сообщается, исследует жизнь и музыку Билли Джоэла, рассказывая о его любовных отношениях, утратах и трудностях, которые подпитывали творчество артиста. Ее производством занимаются Pentimento Production, Hazy Mills Productions, Playtone и HBO Documentary Films.



Billy Joel

Зрители увидят никогда не демонстрировавшиеся ранее записи выступлений музыканта, кадры из его домашнего архива и новые интервью. Среди продюсеров картины будет Том Хэнкс.

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«Для тех, кто думает, что знает историю Джоэла, а также для тех, кто не так хорошо с ней знаком, я считаю, что этот двухсерийный фильм — одновременно и откровение, и сюрприз», — отметила Лейси.

Режиссер добавила, что была «поражена тем, насколько автобиографичны» песни Джоэла и насколько сложна его биография.

«Мы признательны, что Билл доверил нам свою историю, которую мы рассказали максимально честно, зайдя на территорию, которая ранее не была исследована», — подчеркнула она.