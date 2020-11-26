Сергей Трофимов выпустил «Пересмешник»

В альбом вошли 13 песен, одну из которых исполнила дочь артиста Лиза.

«В новом релизе представлены песни, отражающие действительность во всех ее проявлениях. Можно было бы подумать, что "Пересмешник" — это грустная философия или едкая сатира на все несуразицы наших дней. Но, по счастью, Сергей обладает уникальной способностью про всё рассказывать с доброй иронией, поэтому и альбом заряжен фирменным настроением артиста. Особое место занимает трек "Подожди", который исполнила 12-летняя дочь Лиза. Автор написал эту песню с надеждой на светлое и безоблачное будущее подрастающего поколения», - говорится в пресс-релизе.



Сергей Трофимов

Как обычно, песни Трофимова - микс самых разных жанров от кабаре до рэпа, пропитанные легкой иронией. Тематика большинства песен альбома - деньги, в разных ситуациях и контекстах.

Предыдущий альбом Сергея Трофимова «Посередине» вышла в 2017 году.