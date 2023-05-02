Умерла Вера Дербенева, вдова поэта Леонида Дербенева

Об этом со ссылкой на родственников умершей сообщает «Экспресс-газета».

По информации издания, причиной смерти Веры Дербеневой стал тромбоз, вызванный недавно перенесенным коронавирусом. Она умерла 30 апреля в одной из больниц столицы. Женщине было 88 лет.

Родственники Веры Дербеневой рассказали журналистам, что до последних дней она чувствовала себя хорошо. Две недели назад Дербенева дала интервью «Московскому комсомольцу».

Прощание с умершей состоится 4 мая в 9:30 в Храме иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе. Дербеневу похоронят на Востряковском кладбище рядом с мужем.

Вера Дербенева была замужем за Леонидом Дербеневым — советским и российским поэтом-песенником, переводчиком. Умершему в 1995 году мужу она посвятила книгу «Леонид Дербенев. Между прошлым и будущим».