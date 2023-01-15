Ушел из жизни Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси, в 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии. С начала 60-х годов выступал в составе джазовых коллективов "Диэло" и "Орэра". С 80-х годов выступал сольно, исполнял песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках. Наибольшую популярность как певцу Кикабидзе принесли композиции "Чито-Гврито", "Мои года", "Проводы любви", "Бессердечная", "Отцовская песня" и другие.

Как актёр Кикабидзе дебютировал в 1966 году, снявшись в музыкальной комедии "Встреча в горах", в 1969 году исполнил главную роль в трагикомедии Георгия Данелия "Не горюй!". Одной из главных работ в кино Кикабидзе можно считать роль лётчика Валентина Мизандари в комедии Данелия "Мимино", фильм вышел на экраны в 1977 году. Всего актёр снялся в более, чем 20 картинах, как режиссёр Кикабидзе снял две работы.



Вахтанг Кикабидзе

Имеет звание Народного артиста Грузинской ССР, звание Заслуженного артиста Украины, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.

После конфликтов в Абхазии и Южной Осетии отказался приезжать в Россию.