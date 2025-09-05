Вячеслав Макаров выпустил диско-версию трека «Невыносимая»

«Невыносимая 2.0» — еще одно музыкальное прочтение оригинальной версии в стиле диско. Именно оно наполняет трек новым звучанием и еще большей энергией, продлевая атмосферу уходящего лета.

«Я люблю диско! Поэтому хотел добавить в оригинал немного этого стиля и ритмичного драйва», — рассказывает Denis Rublev.



Вячеслав Макаров

Вячеслав Макаров отмечает:

«Денис создал еще одну версию моего трека. Этот ремикс - новое дыхание, которое делает «Невыносимую» еще более яркой и запоминающейся. «Невыносимая 2.0» — настоящий саундтрек для тех, кто хочет сохранить летнее настроение в первые дни осени».

Кстати, именно с «Невыносимой» Вячеслав Макаров вышел на сцену «Золотого граммофона» в этом году.